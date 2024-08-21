РЖД запустят в Абхазию винный круиз на поезде. С вагоном-спа и караоке!

Экскурсионный поезд «Рица» начнёт курсировать из России в абхазские Гагры и Сухум уже с 18 октября этого года.

В РЖД запустят туристический поездной круиз из России в Абхазию, во время которого пассажиры смогут прогуляться по винодельням Новороссийска, включая «Абрау-Дюрсо», сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Единственный круиз в этом году состоится 18 октября. На начальном этапе запуска поезд «Рица» проследует из Москвы в Новороссийск, оттуда в Гагры и Сухум, а затем вернется на территорию России через Сочи и Ростов-на-Дону. Финальной точкой маршрута станет Москва. РЖД сообщает, что при пересечении границы с Абхазией пассажирам не придётся покидать вагоны – паспортный контроль будет проходить по ходу движения поезда.

Горные хребты Абхазии в тумане Фото: Анастасия Старикова / фотохостинг Russian Traveler

Помимо посещения винодельческих предприятий в Новороссийске, организаторы круиза также обещают прогулки по Сочи и Ростову-на-Дону, красочные виды на Голубом озере и озере Рица, экскурсии в Юпшаркий каньон и Новоафонский монастырь в Абхазии.

«А само путешествие запомнится не только красочными фотографиями, но и гастрономическими изысками в виде местных сыров, легендарных донских раков и вкуснейшего шашлыка», - поделились в пресс-службе РЖД.

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Судя по анонсу круиза, в самом поезде путешественникам тоже скучать не придётся. Состав будет оборудован вагоном-спа с инфракрасной сауной и душевыми кабинками, а в баре-ресторане другого вагона пассажиры смогут развлечься пением в караоке.

Весь маршрут займёт семь дней и семь ночей. На данный момент стоимость доступных билетов купейного типа составляет 40,502 тысяч рублей, а в вагонах-СВ – 72,973 тысяч рублей на одного человека.

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