С 1 августа путешествия для россиян станут ещё дороже

По словам экспертов, прогнозируемый рост цен на авиабилеты связан с решением Росавиации повысить ставки сборов с авиаперевозчиков.
Стоимость внутренних и международных перевозок возрастёт с 1 августа, рассказал порталу «Финансы Mail» заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский.
По словам профессора, повышение ценника для граждан будет в первую очередь связано с ростом себестоимости авиаперевозок для самих авиакомпаний: на 30% для внутренних и на 50% для международных рейсов соответственно. Причина в том, что Росавиация повысила ставки сборов с авиаперевозчиков для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов.
А что насчёт курортов?
В начале августа понижения цен на отдых в России не ожидается – этот месяц традиционно считается самым востребованным среди любителей пляжного отдыха, а вот к концу лета ценник может значительно снизиться.
Российский союз туриндустрии (РСТ) ранее заключил, что цены на полёты на российские курорты выросли этим летом на 20-40%. А вот самыми дорогими местами отдыха в России по стоимости размещения стали Ялта, Абрау-Дюрсо и Адлер. О самых бюджетных точках страны вы можете прочитать в другой нашей заметке.
Стоимость железнодорожных билетов с начала августа тоже возрастет. Путешествие на поездах дальнего следования в вагонах СВ и купе всех категорий поездов будет стоить на 20% дороже в сравнении с началом лета, рассказал доцента кафедры маркетинга экономического факультеты РУДН Александр Иванов.
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