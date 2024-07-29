С 1 августа путешествия для россиян станут ещё дороже

А что насчёт курортов?

В начале августа понижения цен на отдых в России не ожидается – этот месяц традиционно считается самым востребованным среди любителей пляжного отдыха, а вот к концу лета ценник может значительно снизиться.

Российский союз туриндустрии (РСТ) ранее заключил, что цены на полёты на российские курорты выросли этим летом на 20-40%. А вот самыми дорогими местами отдыха в России по стоимости размещения стали Ялта, Абрау-Дюрсо и Адлер. О самых бюджетных точках страны вы можете прочитать в другой нашей заметке.