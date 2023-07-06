С авиапассажиров собираются брать дополнительный сбор

В Минтрансе сообщают – это к лучшему.

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Таким образом Минтранс собирается создать фонд из которого пассажирам будут выплачивать компенсацию в случае, если авиакомпания отменяет рейс или обанкротится.



По словам чиновников, новый сбор позволил бы быстрее возвращать деньги (сейчас некоторые пассажиры ждут возврата в буквальном смысле слова годами). По некоторым данным, сбор составит от 150 до 300 рублей.