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№ 6

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Июньский фототурнир: Встречайте победителей

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С авиапассажиров собираются брать дополнительный сбор

needpix.com

В Минтрансе сообщают – это к лучшему.

Таким образом Минтранс собирается создать фонд из которого пассажирам будут выплачивать компенсацию в случае, если авиакомпания отменяет рейс или обанкротится.

По словам чиновников, новый сбор позволил бы быстрее возвращать деньги (сейчас некоторые пассажиры ждут возврата в буквальном смысле слова годами). По некоторым данным, сбор составит от 150 до 300 рублей.

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