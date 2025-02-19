С рейсами на Сейшелы происходит что-то странное

На прошлой неделе с сайта продаж «Аэрофлота» исчезли прямые рейсы до сейшельского острова Маэ.

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы до островного государства в прошлом году.

Но на прошлой неделе пользователи заметили исчезновение регулярных рейсов. Самолет Airbus A350-900 традиционно отправляется до острова Мэй по понедельникам, средам и субботам. Но 14 февраля все рейсы с вылетом после 29 марта были удалены из системы. Позже продажа билетов восстановилась, правда лишь до 14 мая.

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«Аэрофлот» оставался одним из немногих крупных перевозчиков, которые выполняли рейсы до Сейшел в течение всего года, даже в период затишья в летний сезон. Эксперты опасаются, что авиакомпания решилась изменить эту практику. Пока в «Аэрофлоте» ситуацию не комментируют.