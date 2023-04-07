Сондонг: самая большая пещера в мире, которую нашли случайно

Пещера Сондонг во Вьетнаме – cамая большая в мире. Она настолько огромна, что здесь уместился бы целый квартал 40-этажных небоскребов. Кроме того, внутри можно увидеть настоящие джунгли, реки и водопады!

Для спелеологов открыть такую огромную пещеру, как Сондонг, – все равно что обнаружить под землей никому неизвестную гору Эверест. Тем удивительнее, что открыли её случайно только в конце XX века. Пещера была найдена местным жителем по имени Хо-Хань в 1991 году – он искал убежище от шторма и наткнулся на вход в самую большую пещерную систему в мире.

Всемирно известной пещера Сондонг только спустя 18 лет – Хо-Хань забыл путь к пещерному входу, хотя сообщил о своей находке в сообществе спелеологов. В 2009 году группа ученых во главе с Говардом и Дебом Лимбертами отправилась исследовать эту пещеру. Спелеологи остались поражены масштабами – пещера Cондонг (Сон Дунг) была признана самой большой в мире. А в 2019 году дайверы обнаружили, что пещера связана системой подземных ходов с другой пещерой под названием Ханг Тхунг.

Фото: Nguyen Tan Tin/Flickr.com

Пещера Cондонг расположена в провинции Куангбинь в Центральном Вьетнаме. Ее название переводится как «пещера горной реки».

По оценкам ученых, ей около трех миллионов лет, а общая длина пещеры составляет почти девять километров. Объем пещеры в 3,8 кубических километра достаточно велик, чтобы вместить 40 небоскребов, а в самый большой её проход мог бы с комфортом влететь Boeing 747. Сондонг в пять раз больше, чем Оленья пещера в Малайзии, которая считалась крупнейшей пещерой в мире до этого.

Фото: Андрей Андреев / фотохостинг rtraveler.ru

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Нет никаких доказательств того, что в пещеру ступала нога человека до того, как её нашли, но другие существа облюбовали ее достаточно давно. В пещере были обнаружены змеи, летучие лисицы, обезьяны, белки, птицы и крысы, а также семь новых видов бесцветных и безглазых существ, привыкших обитать в полном мраке под землей – это были пауки, рыбы, скорпионы и креветки.

Внутри пещеры протекает широкая подводная река. В Сондонге были также найдены самые высокие из известных сталагмиты, которые превышают 70 метров в длину, и пещерный известняковый жемчуг размером с футбольный мяч.

Климат пещеры меняется с каждым сезоном. Например, в период с февраля по апрель туристы могут увидеть здесь захватывающие пейзажи, когда солнечный свет пробивается сквозь каменный обвал и создает потрясающие визуальные эффекты. Хотя погода в этот период может быть немного прохладной, солнце улучшает общее впечатление.

В период с июня по август посетители могут созерцать облака, формирующиеся в пещере – особенно возле первых кемпингов Долины 1 и Долины 2. Тепло, исходящее от долины, смешивается с паром из подземной реки в пещере, и создаёт туманное, похожее на мираж, зрелище. Здесь прохладно даже в разгар лета, а зимой здесь завывает пробирающий ветер.