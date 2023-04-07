Сондонг: самая большая пещера в мире, которую нашли случайно

Пещера Сондонг во Вьетнаме – cамая большая в мире. Она настолько огромна, что здесь уместился бы целый квартал 40-этажных небоскребов. Кроме того, внутри можно увидеть настоящие джунгли, реки и водопады!
Для спелеологов открыть такую огромную пещеру, как Сондонг, – все равно что обнаружить под землей никому неизвестную гору Эверест. Тем удивительнее, что открыли её случайно только в конце XX века. Пещера была найдена местным жителем по имени Хо-Хань в 1991 году – он искал убежище от шторма и наткнулся на вход в самую большую пещерную систему в мире.
Всемирно известной пещера Сондонг только спустя 18 лет – Хо-Хань забыл путь к пещерному входу, хотя сообщил о своей находке в сообществе спелеологов. В 2009 году группа ученых во главе с Говардом и Дебом Лимбертами отправилась исследовать эту пещеру. Спелеологи остались поражены масштабами – пещера Cондонг (Сон Дунг) была признана самой большой в мире. А в 2019 году дайверы обнаружили, что пещера связана системой подземных ходов с другой пещерой под названием Ханг Тхунг.
Пещера Cондонг расположена в провинции Куангбинь в Центральном Вьетнаме. Ее название переводится как «пещера горной реки».
По оценкам ученых, ей около трех миллионов лет, а общая длина пещеры составляет почти девять километров. Объем пещеры в 3,8 кубических километра достаточно велик, чтобы вместить 40 небоскребов, а в самый большой её проход мог бы с комфортом влететь Boeing 747. Сондонг в пять раз больше, чем Оленья пещера в Малайзии, которая считалась крупнейшей пещерой в мире до этого.
Нет никаких доказательств того, что в пещеру ступала нога человека до того, как её нашли, но другие существа облюбовали ее достаточно давно. В пещере были обнаружены змеи, летучие лисицы, обезьяны, белки, птицы и крысы, а также семь новых видов бесцветных и безглазых существ, привыкших обитать в полном мраке под землей – это были пауки, рыбы, скорпионы и креветки.
Внутри пещеры протекает широкая подводная река. В Сондонге были также найдены самые высокие из известных сталагмиты, которые превышают 70 метров в длину, и пещерный известняковый жемчуг размером с футбольный мяч.
Климат пещеры меняется с каждым сезоном. Например, в период с февраля по апрель туристы могут увидеть здесь захватывающие пейзажи, когда солнечный свет пробивается сквозь каменный обвал и создает потрясающие визуальные эффекты. Хотя погода в этот период может быть немного прохладной, солнце улучшает общее впечатление.
В период с июня по август посетители могут созерцать облака, формирующиеся в пещере – особенно возле первых кемпингов Долины 1 и Долины 2. Тепло, исходящее от долины, смешивается с паром из подземной реки в пещере, и создаёт туманное, похожее на мираж, зрелище. Здесь прохладно даже в разгар лета, а зимой здесь завывает пробирающий ветер.
Пещера Светлячков Вайтомо: виртуальное путешествие в 360°
Читайте также
Сондонг: самая большая пещера в мире, которую нашли случайно
Россиянин попытался выйти из летящего самолета
Где отдохнуть летом, кроме пляжного Сочи? Эксперты назвали три необычных варианта
Взгляните на редкие архивные снимки из антарктических экспедиций начала ХХ века
Россия заняла первое место в мире по турпотоку в Анталью