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Самолет «Победы» экстренно сел в Москве из-за инфаркта пассажирки

Самолет «Победы» экстренно сел в Москве

Женщину передали врачам.

Самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Астрахань, экстренно сел в Москве. Причиной стало плохое самочувствие пассажирки, сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, у женщины случился инфаркт. В аэропорту борт встретила бригада скорой помощи, пассажирку передали медикам. Самолет пока остается во Внуково.

Подробности произошедшего выясняются.

Самолет находился в небе немногим дольше часа.

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