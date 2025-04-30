Самолет «Победы» экстренно сел в Москве

Женщину передали врачам.
Самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Астрахань, экстренно сел в Москве. Причиной стало плохое самочувствие пассажирки, сообщает Telegram-канал Mash.
Предположительно, у женщины случился инфаркт. В аэропорту борт встретила бригада скорой помощи, пассажирку передали медикам. Самолет пока остается во Внуково.
Подробности произошедшего выясняются.
В Канаде перевернулся самолет с пассажирами
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