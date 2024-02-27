Самолет с 200 пассажирами экстренно посадили из-за записки в туалете

Неизвестные сообщили, что на лайнере заложена бомба.

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines с 202 пассажирами на борту сменил курс и экстренно приземлился из-за найденной в туалете записки с угрозой взрыва. Об этом передает канал CBS News.

Самолет летел из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но примерно через два часа после вылета совершил посадку в Чикаго. После этого всех пассажиров эвакуировали, а лайнер перевели на удаленную стоянку. Там борт осмотрели полицейские с собаками — одна из них по запаху записки нашла подозрительную сумку. Для того, чтобы вынести багаж, сотрудники полиции решили задействовать робота.

Нашли ли ФБР в сумке бомбу, не раскрывается. Сейчас спецслужбы выясняют, кто оставил записку с угрозами, и ему ли принадлежал багаж. Мужчину допросили, ведется расследование. Известно, что никаких ссор между пассажирами или конфликтов с бортпроводниками во время полета не было.

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