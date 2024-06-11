Самолеты из Сухума начнут летать в семь российских городов

Обновленный аэропорт планируют открыть в конце декабря.

Самолеты из Сухума, где сейчас обновляют аэропорт, полетят в семь российских городов. О этом президент Абхазии Аслан Бжания рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%», — сказал он.

Реклама

Международный аэропорт Сухума находится в 18 километрах от столицы Абхазии. Его построили в 1960-х годах, а в 1993 году он был закрыт. До этого аэропорт принимал до 5000 пассажиров в сутки. Руководство Абхазии долгое время планировало восстановить его и начать полеты.

В прошлом году правительство республики заключило с российской компанией «Инфраструктурное развитие» соглашение о реконструкции аэропорта. Тогда сообщалось, что открыть его планируется 31 декабря 2024 года.