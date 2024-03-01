Самолеты между Москвой и Петербургом начнут летать каждые 15 минут

Они будут выполнять 166 рейсов в обе стороны.

Этим летом между Москвой и Санкт-Петербургом запустят рекордное число авиарейсов. Самолеты будут летать каждые 15 минут, пишут «Известия» со ссылкой на источники в крупной авиакомпании и крупном аэропорту.

По данным аналитиков, каждый день из Санкт-Петербурга в Москву планируют запустить в среднем по 83 рейса — то есть, всего 166. Планируется, что в таком режиме авиасообщение будет работать с июня по сентябрь, ежедневно с 6 часов утра до часу ночи.

Для сравнения, в июне—сентябре прошлого года перевозчики выполняли из Москвы в Петербург в среднем по 60 рейсов в сутки и столько же обратно. Максимально в сутки Пулково принимал из московских аэропортов 69 рейсов.

Фото: «Туту.ру»

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Большая часть рейсов, запланированных летом между городами, приходится на авиакомпании группы «Аэрофлот» (в нее также входят «Россия» и «Победа»), использоваться будут самолеты Superjet 100 и Airbus A319. Предварительно, 42 рейса будут выполняться из аэропорта Шереметьево, 24 из Внуково и три из Домодедово. Сейчас для летних рейсов прорабатывается запуск шаттлового сервиса: специальной стойки регистрации, отдельного коридора с досмотром и появления тарифа под рабочим названием «Шаттл», который даст пассажирам возможность ускоренно пройти предполетные процедуры и улететь на ближайшем доступном рейсе.

Стоимость билетов на летние рейсы у «Аэрофлота» сейчас начинается от 6500 рублей в одну сторону. Но в разгар сезона она может снизиться до трех-четыре тысяч рублей. Как считают эксперты, это создаст серьезную конкуренцию «Сапсанам»: перелет между городами занимает всего 1,5 часа, тогда как дорога на поезде — около четырех часов, цены на билеты ниже, а сами авиарейсы — чаще.