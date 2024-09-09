Самолёт совершил аварийную посадку из-за диареи пассажира

Airbus A330, следовавший из Бостона в Рим, пришлось экстренно посадить в Нью-Йорке.

Командиры авиакомпании Delta были вынуждены прервать трансатлантический перелёт из США в Италию из-за сильного расстройства кишечника, которое случилось у одного из пассажиров, сообщает Business Insider.

Инцидент произошёл в пятницу во время выполнения рейса DL112. По информации с радаров, примерно через час после взлёта самолёт развернули и экстренно посадили в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. По сообщениям из соцсетей, проблема была не в том, что неназванный пассажир не смог воспользоваться туалетом самолёта во время приступа – а в том, что его «медицинская проблема» распространилась по всему сиденью.

В среднем рейс из Бостона в Рим длится около восьми часов. Скорее всего, экипаж принял решение не рисковать здоровьем пассажира и состоянием других путешественников на борту во время такого длительного перелёта – и самолёт отправили в чистку.

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Delta сообщила, что в итоге 281 пассажира с Airbus пересадили на другие рейсы. По данным с Flightradar24, самолёт вернулся в эксплуатацию почти через сутки после вынужденного приземления. Авиакомпания извинилась перед пассажирами и поблагодарила их за терпение.

Кстати, это уже не первый раз, когда экипаж Delta Airlines сталкивается с подобной ситуацией на борту. В сентябре прошлого года диарея одного из пассажиров также прервала трансатлантический полет лайнера Airbus 350, следовавшего из Атланты в Барселону. Пассажир не смог добежать до туалета, вследствие чего борт воздушного судна оказался испачкан. Командиры посчитали ситуацию «биологической угрозой» для других пассажиров и были вынуждены вернуть самолёт в пункт отправления.