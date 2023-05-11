Билеты из Москвы в Переславль-Залесский обойдутся всего в 432 рубля.
Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» назвали самые бюджетные направления для путешествий на поезде по России в мае — на вершине списка оказались Переславль-Залесский, Струнино и Балабаново. А вот как выглядит весь ТОП-8 поездок из Москвы (цены в одну сторону):
- Москва — Переславль-Залесский: 432 рубля
- Москва — Струнино: 434 рубля
- Москва — Балабаново: 531 рубль
- Москва — Александров: 537 рублей
- Москва — Обнинск: 581 рубль
- Москва — Калуга: 842 рубля
- Москва — Тула: 880 рублей
- Москва — Ростов Великий: 997 рублей
Что касается Санкт-Петербурга, то дешевле всего оттуда можно уехать в Плюссу Псковской области (655 рублей) и Новгород Великий (770 рублей). Среди других направлений — Струги Красные (785 рублей), Псков (925 рублей) и Валдай (1091 рубль).
Ранее сообщалось, что Рижский вокзал в Москве закрылся на реконструкцию. В РДЖ отметили, что вокзал не будет работать с 24 апреля по 31 августа.
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