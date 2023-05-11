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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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Самые бюджетные направления для путешествий на поезде по России

Фото: Unsplash

Билеты из Москвы в Переславль-Залесский обойдутся всего в 432 рубля.

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» назвали самые бюджетные направления для путешествий на поезде по России в мае — на вершине списка оказались Переславль-Залесский, Струнино и Балабаново. А вот как выглядит весь ТОП-8 поездок из Москвы (цены в одну сторону):

  1. Москва — Переславль-Залесский: 432 рубля
  2. Москва — Струнино: 434 рубля
  3. Москва — Балабаново: 531 рубль
  4. Москва — Александров: 537 рублей
  5. Москва — Обнинск: 581 рубль
  6. Москва — Калуга: 842 рубля
  7. Москва — Тула: 880 рублей
  8. Москва — Ростов Великий: 997 рублей

Что касается Санкт-Петербурга, то дешевле всего оттуда можно уехать в Плюссу Псковской области (655 рублей) и Новгород Великий (770 рублей). Среди других направлений — Струги Красные (785 рублей), Псков (925 рублей) и Валдай (1091 рубль).

Ранее сообщалось, что Рижский вокзал в Москве закрылся на реконструкцию. В РДЖ отметили, что вокзал не будет работать с 24 апреля по 31 августа.

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