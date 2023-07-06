Самые дорогие места в России, где можно отдохнуть по системе «все включено»"

Больше всего денег вы оставите в Краснодарском крае.
Самым дорогим городом, где в России можно отдохнуть по системе «все включено» оказался Геленджик. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Двухместный номер в таком отеле в Геленджике стоит 25 000 рублей в сутки, рассказали представители туроператора «Мультитур». Для сравнения, в Сочи можно найти варианты в два раза дешевле — за 12 700. В целом отдых по системе «все включено» в Краснодарском крае будет стоить от 150 000 рублей.
Самые дешевые отели «все включено» в России находятся в Крыму. Так, номер на двух взрослых и ребенка в четырехзвездочном отеле «Ялта Интурист» на неделю обойдется примерно в 138 000 рублей, а восьмидневный тур в парк-отеле «Романова» (три звезды) — в сумму 93 тысяч рублей.
«Средняя стоимость в июле на двухместное размещение в отеле с системой "все включено" в Крыму варьируется от семи до 10 тысяч рублей в сутки», — отметили представители туроператора «Дельфин».
При этом важно учитывать то, что цены указаны без учета дороги — билет на поезд из Москвы в Крым на одного человека в одну сторону будет стоить 10-11 тысяч рублей. Авиабилет из Москвы в Сочи — от 7 438 рублей.
Но в то же время, утверждает директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах, отдых на российских курортах в этом году обойдется дешевле среднего турецкого.
Эксперт сравнил цены на летний отдых в Сочи и Крыму
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