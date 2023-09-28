Самые популярные достопримечательности мира на одной карте

Карта была создана с использованием данных о просмотрах страниц Википедии за последние пять лет.

Решили поехать в какую-нибудь новую страну и не знаете, что посмотреть? Откройте новую карту, где указаны национальные достопримечательности каждой страны. Карту сделали на основе данных о просмотрах страниц Википедии за пять лет – таким образом создатели решили отобразить, какими локациями чаще всего интересуются туристы.

Абсолютным лидером по просмотрам стал мавзолей-мечеть Тадж-Махал, расположенный в Индии.

Среди самых популярных достопримечательностей мира – 32 культурно-исторических объекта, 32 парка и заповедника, 26 древних руин, 20 гор и вулканов, 17 водоемов, 15 религиозных памятников, девять островов, семь объектов современной архитектуры и две пустыни.

Результаты исследования, проведенного туристической страховой фирмой AllClear, также были использованы для составления серии региональных карт, на которых показаны самые популярные достопримечательности на каждом континенте.

В Европе первое место по просмотрам в Википедии занимает Эйфелева башня в Париже (17,3 миллиона просмотров). Следом идут Берлинская стена (13,6 миллиона), Стоунхендж (13,5 миллиона), Колизей (12 миллионов) и храм Саграда Фамилия в Барселоне (11 миллионов).

Карта достопримечательностей Европы Фото: AllClear

В Северной и Центральной Америке лидируют Статуя Свободы (19,8 миллиона), Ниагарский водопад (8,7 миллиона), Панамский канал (8,1 миллиона) и пирамида майя Чичен-Ица в Мексике (6,9 миллиона).

Карта достопримечательностей Северной и Центральной Америки Фото: AllClear

Самыми популярными достопримечательностями Южной Америки стали древнее поселение инков Мачу-Пикчу в Перу (14,2 миллиона), остров Пасхи (8,6 миллиона) и статуя Христа в Рио-де-Жанейро (6,8 миллиона).

Карта достопримечательностей Южной Америки Фото: AllClear

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В Азии лидируют мавзолей-мечеть Тадж-Махал (28,6 миллиона), небоскреб Бурдж-Халифа в ОАЭ (23,4 миллиона), гора Эверест (22 миллиона) и Великая Китайская стена (17 миллионов).

Карта достопримечательностей Азии Фото: AllClear

Самыми просматриваемыми достопримечательностями Океании стали Большой Барьерный риф (5 миллионов), архипелаг Нан-Мадол (1,3 миллиона) и бухта Милфорд в Новой Зеландии (650 тысяч).

Карта достопримечательностей Океании Фото: AllClear

На африканском континенте внимание пользователей привлекли река Нил (8,2 миллиона), гора Килиманджаро (7,5 миллиона) и руины Карфагена (5,5 миллиона).

Карта достопримечательностей Африки Фото: AllClear

Самой популярной достопримечательностью России оказалось озеро Байкал.