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Самые популярные города России для путешествий в одиночку

Самые популярные города России для путешествий в одиночку

Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Популярность одиночных путешествий в марте выросла на 16% в сравнении с прошлым годом.

Москва и Санкт-Петербург остаются в топе направлений для одиночных поездок в марте 2025 года, судя по данным сервиса бронирований ТВИЛ.РУ. 

В северную столицу россияне в среднем отправляются на три ночи – при стоимости 2,453 рублей за сутки, отметили на портале Петербург2. 

К самым популярным городам для «одиночек» – обеим столицам – в этой сфере присоединились также Сочи, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Иркутск, Мурманск и Красноярск, которые вошли в десятку желанных направлений для индивидуальных туристов. 

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