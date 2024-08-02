Самые популярные рейсы — в Сочи и Минводы

Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» опубликовала список самых популярных направлений.

В лидерах направление Москва — Сочи — Москва. За полугодие на этом рейсе перевезли 863 тыс. пассажиров. На втором месте направление Москва — Санкт-Петербург — Москва с 786 тыс. пассажиров. Третье место занял рейс Москва — Калининград — Москва (503 тыс. пассажиров).

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Направление Москва — Минеральные Воды — Москва расположилось на 5 строке рейтинга. По этому маршруту за полгода перевезли 419 тыс. пассажиров. Последнее место в топе заняло направление Москва — Челябинск — Москва (300 тыс. пассажиров).