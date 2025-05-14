Самые популярные страны мира среди туристов: топ-10

Список самых посещаемых туристических направлений возглавила Франция.

Более 100 миллионов туристов посетило Францию в 2024 году! Это делает её самой популярной среди туристов страной в мире. Судя по рейтингу издания Turizm Gunlugu, по популярности среди путешественников страна обогнала Испанию (93,76 млн), которая расположилась на втором месте. На третьем месте оказались США (72,39 млн). Америка, кстати, изрядно сдала свои позиции в рейтинге в последние годы.

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Интересно, что несмотря на растущие цены и потерю туристов во время пандемии, Турция тоже начала возвращать себе популярность в качестве туристического направления. В прошлом году страну посетило 60,58 млн туристов, что подняло её на четвертую строчку рейтинга самых посещаемых стран. Ожидается, что благодаря качественной инфраструктуре и продуманной туристической политике страна может подняться в рейтинге ещё выше.

На пятом месте рейтинга популярных стран мира среди туристов оказалась Мексика с 45,04 млн посещений. А вот как выглядят остальные позиции в топ-10:

6 место: Германия (37,5 млн)

7 место: Япония (36,8 млн)

8 место: Греция (35,95 млн)

9 место: Таиланд (35,55 млн)

10 место: Австрия (32,2 млн).