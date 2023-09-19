Самые популярные страны у российских туристов этим летом

Этим летом россияне чаще всего ездили в Турцию и Абхазию.

Самыми популярными странами у российских туристов минувшим летом стали Турция и Абхазия — это следует из данных Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, озвученных на Первом международном туристическом форуме в Актау (Казахстан). А вот как выглядит весь ТОП-8 самых популярных стран у россиян летом 2023 года:

Турция — 2,3 миллиона поездок; Абхазия — 2,1 миллиона поездок; Казахстан — 1,35 миллиона поездок; ОАЭ — 882,7 тысяч поездок; Египет — 578 тысяч поездок; Грузия — 387,6 тысяч поездок; Финляндия — 306,9 тысяч поездок; Китай — 278,8 тысяч поездок.

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Таким образом, Финляндия стала самой посещаемой россиянами страной Европы летом 2023 года.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Кубань, Абхазия и Крым стали самыми популярными регионами у российских туристов в июле 2023 года.