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№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

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Самые популярные страны у российских туристов этим летом

Фото: Unsplash

Хельсинки (Финляндия)

Этим летом россияне чаще всего ездили в Турцию и Абхазию.

Самыми популярными странами у российских туристов минувшим летом стали Турция и Абхазия — это следует из данных Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, озвученных на Первом международном туристическом форуме в Актау (Казахстан). А вот как выглядит весь ТОП-8 самых популярных стран у россиян летом 2023 года:

  1. Турция — 2,3 миллиона поездок;
  2. Абхазия — 2,1 миллиона поездок;
  3. Казахстан — 1,35 миллиона поездок;
  4. ОАЭ — 882,7 тысяч поездок;
  5. Египет — 578 тысяч поездок;
  6. Грузия — 387,6 тысяч поездок;
  7. Финляндия — 306,9 тысяч поездок;
  8. Китай — 278,8 тысяч поездок.

Таким образом, Финляндия стала самой посещаемой россиянами страной Европы летом 2023 года.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Кубань, Абхазия и Крым стали самыми популярными регионами у российских туристов в июле 2023 года.

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