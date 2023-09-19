Самые популярные страны у российских туристов этим летом

Этим летом россияне чаще всего ездили в Турцию и Абхазию.
Самыми популярными странами у российских туристов минувшим летом стали Турция и Абхазия — это следует из данных Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, озвученных на Первом международном туристическом форуме в Актау (Казахстан). А вот как выглядит весь ТОП-8 самых популярных стран у россиян летом 2023 года:
- Турция — 2,3 миллиона поездок;
- Абхазия — 2,1 миллиона поездок;
- Казахстан — 1,35 миллиона поездок;
- ОАЭ — 882,7 тысяч поездок;
- Египет — 578 тысяч поездок;
- Грузия — 387,6 тысяч поездок;
- Финляндия — 306,9 тысяч поездок;
- Китай — 278,8 тысяч поездок.
Таким образом, Финляндия стала самой посещаемой россиянами страной Европы летом 2023 года.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Кубань, Абхазия и Крым стали самыми популярными регионами у российских туристов в июле 2023 года.