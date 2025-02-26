Самые посещаемые малые города и деревни России

Среди самых красивых малых городов и деревень россияне чаще всего бронируют жилье в Светлогорске, Суздале и Великом Устюге. При этом наиболее доступные цены на посуточные квартиры — в Мариинском Посаде Чувашии, на загородные объекты — в Павловске Воронежской области.

В туристических поездках россияне всё чаще выбирают неочевидные направления, в том числе посещают аутентичные малые города и деревни. По данным сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия», количество бронирований посуточных квартир и загородных объектов в местах, где живут от нескольких сотен до 30 000 жителей, выросло более чем в 2 раза за год. В расчет брались населенные пункты, входящие в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

Среди всех городков и деревень рейтинга больше всего бронирований посуточного жилья было сделано в Светлогорске Калининградской области. Этот живописный курортный город с мягким климатом на побережье Балтийского моря известен своими сосновыми лесами и архитектурой в немецком стиле. Сегодня для посуточной аренды здесь представлено почти 2500 квартир (4800 рублей в сутки в среднем) и 140 загородных объектов (8400 рублей за ночь).

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Светлогорск Фото: Виктория Мелешко

Вторым по популярности стал Суздаль, Владимирская область. Древний город входит в Золотое кольцо России и привлекает туристов хорошо сохранившимися храмами, монастырями, каменными и деревянными постройками, создающими атмосферу старины и спокойствия. Для посуточной аренды здесь сегодня доступно около 500 загородных объектов и 300 квартир. Средняя стоимость бронирования, по данным Авито Путешествий, составляет 9700 и 5200 рублей соответственно.

Замыкает тройку лидеров Великий Устюг. Родину Деда Мороза особенно активно посещают зимой, когда этот старинный русский город окутывает гостей сказочной новогодней атмосферой. Дополняют антураж многочисленные церкви и соборы. Вариантов для посуточной аренды тоже много: около 350 квартир (средняя стоимость аренды 2800 рублей в сутки) и свыше 200 загородных объектов (7600 рублей в сутки).

В топ-5 самых популярных малых городов и деревень также вошли Павловск Воронежской области, куда по пути из Центральной России на юг заезжают ради городской архитектуры рубежа XIX и XX веков, а также Ростов Великий Ярославской области, где в местном кремле снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Стоимость посуточной аренды квартиры в Павловске составляет в среднем 3100 рублей, загородного объекта – 2400 рублей в сутки (самая низкая стоимость из городков и деревень исследования). В Ростове Великом — 2600 и 6500 рублей соответственно.