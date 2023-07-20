Самые сильные паспорта для путешествий: новый рейтинг

Граждане РФ могут въезжать без визы в 115 стран.

Компания Henley & Partners представила результаты очередного Индекса паспортов мира (Passport Index), основанного на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Согласно исследованию, впервые за последние пять лет в мировом рейтинге самых сильных паспортов мира сменился лидер: Япония с первого места спустилась на третье. На вершине паспортного индекса теперь Сингапур: его граждане могут посещать 193 страны из 227 стран, включенных в Passport Index.

США, которые когда-то возглавляли рейтинг почти десять лет назад, опустились на две позиции и заняли восьмое место. Великобритания после спада, вызванного Brexit, подскочила на две позиции до четвертой позиции, которую она в последний раз занимала в 2017 году. Германия, Италия и Испания делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран.

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Афганистан по-прежнему находится в нижней части паспортного рейтинга (всего 27 стран для безвизового въезда). Выше Афганистана Ирак (29 стран) и Сирия (30 стран).

За первое полугодие 2023 года Россия записала в свой актив безвиз с Джибути и потеряла безвизовый доступ в отношениях с Албанией и еще тремя странами. Сегодня обладатели паспорта Российской Федерации могут въезжать без предварительного получения визы в 115 стран мира. По этому показателю Россия на 49 месте в мире: год назад наша страна находилась на строчку ниже.

В мае был опубликован рейтинг паспортов консалтинговой фирмы Nomad Capitalist. Все государства были ранжированы по пяти критериям: возможности безвизового въезда в другие страны, налогообложению граждан, возможности двойного гражданства, восприятию и личной свободе граждан. Первую строчку заняли Объединенные Арабские Эмираты. Гражданам этой страны разрешен безвизовый въезд в 181 государство. Россия в списке из 199 стран не учитывалась.