Самый дорогой для туристов регион России

Это Краснодарский край. Эксперты пояснили почему.

Согласно аналитическим данным от OneTwoTrip и «Сбер. Индекс», Краснодарский край стал самым дорогим туристическим направлением в России. Это связано с ростом цен на билеты и повышенным интересом к этому региону со стороны состоятельных путешественников.

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Хотя Москва и Московская область по-прежнему остаются на первых местах по популярности среди туристов, Краснодарский край занимает третью позицию. Однако если рассматривать затраты, то в этом регионе расходы на отдых превышают столичные.



Это можно объяснить тем, что туристы теперь, в среднем, остаются на юге на 2,8 дня дольше из-за удлинения времени полетов. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расходов на еду, транспорт и проживание: об этом в интервью «Парламентской газете» говорит Татьяна Рассохина, проректор Российской международной академии туризма по развитию магистерских и аспирантских программ.