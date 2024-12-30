Самый дорогой новогодний тур в Таиланд обошелся россиянам в 5,5 миллионов рублей

В путешествие отправилась семья из трех взрослых и двух детей.

Самый дорогой новогодний дорогой тур в Таиланд обошелся россиянам в 5,6 миллиона рублей — об сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные PEGAS Touristik.

Тур-рекордсмен стартует 30 декабря 2024 года и длится девять ночей, он рассчитан на трех взрослых и двоих детей. Номер типа 2 Bedroom Pool Pavilion предоставляет отель Anantara Phuket Villas (Mai Khao, Phuket).

«Тур включает в себя проживание в гостинице на базе завтраков, индивидуальный трансфер, Meet & Assist Service in Phuket Airport, Fast Track & Lounge Departure in Phuket Airport, торжественную встречу с цветами и шампанским», — отметили в PEGAS Touristik.

При этом, как отметили в АТОР, в 2024 году россияне покупали и куда более дорогие туры, стоимость которых начиналась от 30 миллионов рублей и выше в зависимости от направления.

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Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные управления по туризму Таиланда (ТАТ) сообщил, что в этой стране до конца года рассчитывают принять более 1,7 миллиона российских туристов. Это сопоставимо с рекордными показателями по турпотоку в 2013 году, когда королевство посетили 1,74 миллиона россиян.