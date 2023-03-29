Самый дорогой общественный транспорт в разных городах мира: рейтинг

В исследовании были рассмотрены 45 городов.

Команда международного сервиса Picodi.com изучила стоимость проезда на общественном транспорте в 45 крупных городах мира и сопоставила эти расходы с заработной платой граждан.

Для исследования эксперты взяли стоимость проездных билетов на одну поездку и на один месяц, которые позволяют пользоваться общественным транспортом в пределах города без ограничений.

Стоимость проезда в 45 городах мира Picodi.com

В трех из 45 городов международного рейтинга общественный транспорт для жителей совершенно бесплатный. Это Люксембург, столица Эстонии – Таллин и столица Мальты – Валлетта.

Реклама

Среди остальных городов рейтинга самые высокие цены на разовые проездные билеты оказались в Лондоне (5,19 доллара), Цюрихе (4,75 доллара) и Осло (3,91 доллара). В свою очередь, самые дорогие месячные проездные оказались в Лондоне (271 доллар), Мельбурне (190 долларов), Дублине (166 долларов) и Нью-Йорке (127 долларов). Для сравнения в Москве месячный проездной стоит 35 долларов (2 540 рублей).

Однако при сопоставлении стоимости безлимитного проездного на месяц с заработной платой в наименее выгодном положении оказываются жители Сан-Паулу. В этом городе месячный проездной на все виды общественного транспорта равен целых 14,3% от зарплаты. Второе и третье место в этом рейтинге занимают Стамбул (7,5% от зарплаты) и упомянутый уже не раз Лондон (7,4%).

Москва в этом рейтинге занимает 18-е место: месячный проездной на все виды общественного транспорта стоимостью 2 540 рублей равен 2,9% зарплаты москвича.

Стоимость проезда в российских городах-миллионниках Фото: Picodi.com

Самый дорогостоящий месячный проездной оказался в Санкт-Петербурге – 3 665 рублей. Следом идут Казань и Новосибирск, где проездные на месяц стоят 3 100 и 2 650 рублей соответственно. Самый дешевый долгосрочный проездной вы сможете приобрести Челябинске – 1 100 рублей.