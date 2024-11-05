Самый дорогой тур в поезде обойдется в 12 миллионов рублей

Кругосветное путешествие класса люкс продлится 59 дней и затронет 12 стран.

Любители роскоши и путешествий готовятся отправиться в самый дорогой железнодорожный круиз следующего года, за который они заплатят баснословные 124,2 тысяч долларов (то есть около 12 миллионов рублей) – и это только стартовая цена тура.

Премиальный круиз The World Luxury Train начнётся в Ванкувере в сентябре и затронет 12 стран на четырёх континентах. Во время двухмесячного путешествия состоятельные туристы смогут посетить Эдинбург, Рим, Венецию, Париж, Стамбул, Кейптаун, Сингапур и другие знаменитые города мира. Помимо 21 ночи на борту премиальных поездов, путешественники также проведут 32 ночи в самых роскошных и дорогостоящих отелях мира.

Стоит отметить, что поездка по континентам не будет беспрерывна: на пути следования гости тура будут пересаживаться на разные поезда люксового класса (например, Rocky Mountaineer в Канаде, The Maharajas' Express в Индии и Eastern & Oriental Express в Юго-Восточной Азии). Хотя круиз включает в себя проживание, премиальные экскурсии, большую часть питания и трансферы, оплачивать авиаперелёты между континентами туристам предстоит отдельно (за исключением перелета между Кейптауном и водопадами Виктория, он входит в тур). А это значит, что билеты обойдутся клиентам бизнес-класса ещё как минимум в 15 тысяч долларов в зависимости от авиакомпании.

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Eastern & Oriental Express в Юго-Восточной Азии

Круиз был анонсирован организатором Railbookers – это не первый подобный эксцентричный проект компании. В этом году участники роскошного кругосветного тура посетили 13 стран в течение 80 дней и заплатили за место 113,6 тыс. долларов (около 11 млн рублей). В 2025 году продолжительность тура сократилась, а цена увеличилась. При этом спрос на него остался традиционного высоким: в Ассоциации Туроператоров России отметили, что ещё до начала продаж в списке ожидания уже было как минимум полмиллиона человек, но есть ли среди них россияне неизвестно.

Кстати, этой осенью в РЖД запустили туристический поездной круиз из России в Абхазию, во время которого пассажиры смогли прогуляться по винодельням Новороссийска, включая «Абрау-Дюрсо», полюбоваться видами озера Рица и посетить Новоафонский монастырь в Абхазии. При этом сам поездной состав был оборудован вагоном-спа с инфракрасной сауной и баром-рестораном с караоке.