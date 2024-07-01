Самый продолжительный круиз в истории займёт 3,5 года

Пассажиры на борту морского лайнера Villa Vie Odyssey планируют посетить 147 стран.

Самый длительный туристический круиз в мире от компании Villa Vie Residence должен был взять свой старт 15 мая 2024 года от Британского причала Саутгемптон, но из-за задержек дата отплытия была перенесена на 21 июня 2024 года из дока в Белфасте.

Судя по социальным сетям компании, корабль всё ещё находится в сухом доке Harland & Wolff в Северной Ирландии. Новая дата отправления пока публично не объявлена.

«Корабль проходит последние этапы сертификации и скоро отправится в путь», – заявили в Villa Vie Residence в одном из последних сообщений. В компании пояснили, что они решают проблему с баллером руля — валом необходимым для его вращения.

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Маршрут Villa Vie Odyssey включает в себя 425 портов в 147 странах. Путь продлится 1301 день (более 3,5 лет), что сделает морской круиз самым продолжительным туристическим путешествием в истории.

Корабль был построен в 1993 году и ранее носил имена «Crown Dynasty» и «Braemar». Судно рассчитано на 924 гостя. Не известно, удалось ли компании распродать все места, ведь ещё в мае билеты были в продаже. Полная стоимость тура доходит до 300 тысяч долларов, но путешественникам предоставляется возможность оплаты по частям.

Круиз Villa Vie Odyssey позиционируется как рай «современных путешественников» с возможностью работать на борту и наслаждаться развлечениями, при этом проживая в роскошных каютах-виллах. В социальных сетях же путешествие называют идеальными способом встретить старость, а некоторые участники круиза рассказали, что продали «всё, что у них было», прежде чем отправиться в путь.