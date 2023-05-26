Самый сильный паспорт в мире – у граждан ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты обогнали Люксембург, лидировавший два года подряд.

Консалтинговая фирма Nomad Capitalist составила рейтинг «лучших» паспортов в мире, оценив в нем 199 стран. Все государства были ранжированы по пяти критериям: возможности безвизового въезда в другие страны, налогообложению граждан, возможности двойного гражданства, восприятию и личной свободе граждан.

Первую строчку заняли Объединенные Арабские Эмираты. Гражданам этой страны разрешен безвизовый въезд в 181 государство.

«ОАЭ поднялись в рейтинге из-за недавних изменений в стране, позволяющих иностранцам подавать заявки на двойное гражданство, в сочетании со свободой передвижения, предоставляемой паспортом ОАЭ, благоприятной деловой средой и отличной налоговой системой», – говорится в сообщении Nomad Capitalist.

Общий рейтинг ОАЭ по пяти показателям составил 110,5 балла. В десятку также вошли Люксембург (108,0 балла), Швейцария (108,0), Ирландия (107,5), Португалия (107,5), Германия (107,0), Чехия (107,0), Новая Зеландия (106,5), Швеция (106,0), Финляндия (106,0).

Топ-10 паспортов по версии Nomad Capitalist Фото: Nomad Capitalist

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Россия в списке из 199 стран не учитывалась. Последнее место занял Афганистан с 26,5 балла.

В прошлом году в рейтинге, который учитывал только возможность свободных поездок по миру, первое место заняла Япония. Обладатели японского паспорта могут спокойно отправиться в 193 государства мира, без визы в 192 страны могут поехать также граждане Южной Кореи и Сингапура.