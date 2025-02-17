Самым популярным направлением для зимней рыбалки стала Карелия

Карелия, Мурманск и Алтай: в «Авито» рассказали, куда ездят на зимнюю рыбалку россияне и сколько они за это платят.

Доступность новых мест для ловли, отсутствие комаров, чистота воды и часто бóльшая эффективность – такие преимущества называют любители зимней рыбалки перед её летним вариантом. «Авито Путешествия» и «Авито Товары» посчитали, во сколько обойдется снаряжение для такого досуга и посуточная аренда жилья на двое суток в шести самых популярных регионах у рыбаков.

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Больше всего туристов среди регионов, где развита зимняя рыбалка, по итогам января 2025 года приняла Карелия. Здесь главными точками притяжения любителей такого досуга выступают реки Суна и Кереть, а также Ладожское озеро. В среднем двухдневное проживание в съемной квартире и покупка набора из ледобура, зимней удочки, катушки, эхолота и подводной камеры обходилась в 42 488 рублей. А если туристы выбирали для размещения загородный дом, то ценник составлял 59 376 рублей.

Вторым по популярности регионом стала Мурманская область, где туристов привлекает возможность порыбачить на более чем 100 000 озер и тысячах рек. Здесь проживание в квартире* и набор для зимней рыбалки** в январе 2025 года вместе обходились в 40 714 рублей – минимум среди всех городов исследования. Набор также стоил дешевле всего — 31 596 рублей. При аренде загородного объекта общая сумма увеличилась до 61 272 рублей. Тройку лидеров замыкает Алтайский край, куда любители зимней рыбалки приезжают на Телецкое озеро. Здесь в январе была отмечена самая низкая стоимость посуточной аренды квартиры среди всех регионов исследования (2 734 рубля).

Также в топ-6 регионов попали Хабаровский край, где главным трофеем зимой у рыбаков становится амурская щука, Бурятия со знаменитым Байкалом и Амурская область. Здесь рыболовы хвалят реку Журавлевка, где водятся крупные ленки и хариусы, и реку Уссури. Что касается цен, то Бурятия стала регионом, где набор для зимней рыбалки обходился дороже всего (38 102 рубля), а Хабаровский край – местом с самой высокой стоимостью посуточной аренды загородного объекта (17 358 рублей).