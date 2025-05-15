Саудовская Аравия демонстрирует рекордный рост туризма в Россию

В сравнении с допандемийными показателями, количество гостей из королевства на начало этого года выросло в 47 раз.

Саудовская Аравия впервые вошла в тройку лидеров стран, граждане которых чаще всего приезжают в Россию с туристическими целями, гласят данные Пограничной службы ФСБ.

Первое место по-прежнему остаётся за Китаем: в первый квартал 2025 года к нам приехало 106 782 туристов из Поднебесной (рост в 8% в сравнении с прошлым годом). На втором месте оказались гости из Турции – в январе–марте нашу страну посетило 13 129 турецких туристов, что тоже на 5% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

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А вот абсолютным рекордсменом по темпам роста въездного турпотока стала Саудовская Аравия. В первом квартале 2025 года количество туристов из Саудовской Аравии достигло 9,9 тыс. человек, что на 65,24% больше, чем в первом квартале прошлого года. В Ассоциации Туроператоров России напоминают, что в начале 2019 года из королевства к нам приехало лишь 210 туристов. Новые показатели являются абсолютным рекордом роста популярности в истории российского въездного туризма.

Как поясняют туроператоры, туристы из стран Персидского залива предпочитают варианты «свободного отдыха» в России – гуляют по ресторанам и кафе Москвы и Санкт-Петербурга, и даже иногда отправляются в Сочи. Туроператоры ожидают, что высокие показатели въездного туризма могут подняться ещё выше после запуска прямых рейсов между нашими странами. Введение прямого авиасообщение авиакомпанией Saudia запланировано на осень 2025 года.

Не отстают от Саудовской Аравии и другие арабские страны. Так, на шестом месте по количеству туристов в России в первом квартале оказались ОАЭ (6 785 человек), на одиннадцатом – Кувейт (3 546 туристов), а на шестнадцатом – Оман (2 305 туристов).

Помимо арабских стран, в топе также оказались Туркменистан (9 293), Германия (7 313), Иран (4 824), Куба (4 824) и Индия (4 457). Также значительный рост показал поток туристов из Индонезии (2 369).