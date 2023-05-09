Саудовская Аравия на 7 лет опередила план принять 100 миллионов туристов

С 2016 года страна приняла 93,5 миллиона туристов, и нет сомнений, что к концу года отметка в 100 миллионов будет преодолена.

В 2016 году правительство Саудовской Аравии поставило цель к 2030 году довести количество туристов в стране до 100 миллионов в рамках программы «Видение Саудовской Аравии 2030». Однако уже к концу 2022 года Королевство приветствовало 77 миллионов внутренних путешественников и 16,5 миллионов международных, что в сумме составляет 93,5 миллиона.

Дубай, давний лидер туризма в регионе, в 2022 году посетило 14,5 миллиона человек из-за рубежа.

Поскольку отметка в 100 миллионов человек была почти достигнута на восемь лет раньше запланированного срока, генеральный директор Управления по туризму Саудовской Аравии (STA) Фахд Хамидаддин заявил, что их цели сдвигаются.

«Цель слишком низкая, и она будет расти. Сегодня эта цель больше не работает. С самого начала внутренний туризм всегда был частью этой цели. В то время, когда планка была установлена, мы понятия не имели, насколько сильным будет отклик внутреннего туризма. Мы все думали, что после пандемии цифры упадут, но они только выросли. Внутренние туристы несколько лет назад не осознавали, что все это находится у них на пороге. Раньше они фокусировались на Джидде и Эр-Рияде, но теперь люди более предприимчивы. То же самое произойдет и с иностранными посетителями», – Фахд Хамидаддин.

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Хамидаддин отметил, что хотел бы, чтобы 60 процентов туризма приходилось на международные визиты.

Саудовская Аравия планирует значительное расширение своего гостиничного сектора, который к 2030 году увеличится до 315 тысяч гостиничных номеров с нынешних 140 тысяч.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть в стране переизбыток номеров в краткосрочной перспективе, Хамидаддин сказал: «Сегодня моя проблема – нехватка авиаперевозок и жилья. Мы не собираемся сталкиваться с проблемой избыточного предложения, исходя из темпов, которые мы наблюдаем сейчас».

По его словам, чтобы удовлетворить этот все более важный сегмент рынка, индустрия должна мыслить шире и включать в себя такие объекты, как роскошные глэмпинги и молодежные хостелы. Саудовская Аравия находится на пороге превращения в один из крупнейших мировых туристических рынков.

Отвечая на вопрос о росте предложения предметов роскоши в Саудовской Аравии и о том, как эти предложения повлияют на отрасль, Хамидаддин сказал, что пандемия стала поворотным моментом для демонстрации новых предложений страны.

«Мы были благословлены пандемией. У богатых путешественников, владельцев яхт и самолетов во время COVID было мало вариантов, и они приехали в Саудовскую Аравию», – Фахд Хамидаддин.

Хамидаддин напомнил, что каждое пятое новое рабочее место в мире за последнее десятилетие связано с туризмом. По его словам, в следующем десятилетии это будет каждое четвертое рабочее место.

«В то время как многие отрасли проигрывают машинам, туризм – нет. Мы делаем туризм для наших людей и нашей экономики. Мир в 1920-х пришел в Саудовскую Аравию за нефтью, теперь в 2020-х мир придет за туризмом. Туризм – это новая нефть», – заявил Хамидаддин.