Сбежать в лес: отдых на премиальном подмосковном курорте

Расположенный в паре часов езды к западу от Москвы, отель премиум-класса LES Art Resort предлагает отличное сочетание комфорта, отдыха и развлечений для всей семьи.

Как выглядит идеальный отдых для жителя шумного мегаполиса? Оказаться на природе, отключить уведомления в рабочих чатах, наконец выдохнуть и насладиться красотой пейзажей вокруг и тишиной у себя в голове. А заодно – получить возможность провести время с близкими и позаботиться о себе. Для того, чтобы устроить себе такую перезагрузку, совсем необязательно тратить время на долгие перелеты и оформление виз – насыщенный отдых можно найти в загородном лесу. Точнее, в LESу – подмосковный отель премиум-класса LES Art Resort предоставляет гостям возможность сделать короткую передышку или провести целый насыщенный отпуск в любом подходящем формате: уединенном и романтичном, семейном и активном или расслабленном и неторопливом.

Это не просто отель, а настоящий оазис умиротворения с особым подходом к отдыхающим. Начать хотя бы с того, что все гости отеля здесь – Друзья (именно так называют их вне зависимости от возраста).

На выбор доступны 250 номеров различных категорий, 10 вилл и 40 townhouse. Виллы станут отличным выбором для тех, кто ценит приватность и простор, а номера townhouse придутся по вкусу ценителям оригинального дизайна и тем, кто хочет почувствовать себя как дома, не жертвуя при этом комфортом и сервисом высокого уровня. Изысканный дизайн призван не только приносить эстетическое удовольствие: на курорте продумано все до мелочей, чтобы обеспечить Друзьям максимальный комфорт.

Одна из главных особенностей курорта — это открытые всесезонные подогреваемые бассейны LAGUNA и AQUARIUM с морской водой, где можно отдыхать в любую погоду, не обращая внимания на её капризы. Кроме того, на территории отеля находится самый большой в Подмосковье крытый бассейн длиной 50 метров – настоящая находка для тех, кто хочет поддерживать форму даже на отдыхе.

Впрочем, найти время и заняться собой тут поощряет ещё и SPA-комплекс AQUALES с гидромассажными и термальными зонами. Пять парных с различными температурными режимами и ароматами помогут снять стресс и расслабиться.

Спа – это хорошо, но про другие радости жизни тут забыть тоже не получится. В ресторанах отеля вас в любое время будут ждать изысканные блюда разнообразных кухонь от лучших шеф-поваров – оценят как нагулявшие аппетит отдыхающие, так и настоящие гурманы.

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LES Art Resort – это идеальное место для семейного отдыха с продуманной и разнообразной инфраструктурой. Например, самых маленьких Друзей здесь ждет множество развлечений, которые уже включены в стоимость проживания: увлекательные занятия и тренировки, лабиринты, аттракционы, детская зона SPA, мини-зоопарк, бэмбитерапия и многое другое. Родители смогут спокойно отдохнуть, зная, что их дети находятся под присмотром профессиональных аниматоров.

Для детей постарше (7-13 лет) доступен «Клуб независимости от родителей», где их ждут увлекательные занятия, игры и новые знания. Это отличная возможность завести новых друзей и получить незабываемые впечатления. Подростки в возрасте от 11 до 17 лет оценят клуб «ZARAZA» с игровыми комнатами, оснащенными мощными компьютерами, и 3D кинотеатром. Здесь они смогут окунуться в мир современных технологий, поиграть в любимые игры и посмотреть новинки кино в потрясающем качестве.

Взрослые Друзья тоже не будут скучать. Ежедневная анимация, боулинг на 7 дорожках, бильярд на 9 столах, квизы и ночной клуб — это лишь малая часть развлечений, доступных гостям, а любители променадов смогут насладиться прогулками по ухоженной территории отеля.

Благодаря системе HOLA Clusive, при бронировании в отеле любого номера автоматически становятся доступны сразу 18 услуг, которые сделают отдых еще более комфортным и разнообразным. Это самый большой пакет услуг среди отелей Московской области, который включает в себя все необходимое для незабываемого отдыха.

Отдельного внимания заслуживает экологически чистый район, где расположился отель. Свежий воздух, живописные пейзажи и тишина создают идеальные условия для полноценной перезагрузки и отдыха от городской суеты. Здесь можно будет по-настоящему расслабиться, забыть о повседневных заботах и насладиться каждым моментом своего отпуска.

Независимо от того, путешествуете ли вы всей семьей с питомцем (в отеле есть pet-friendly номера и таунхаусы, где животным предоставят все необходимое), с друзьями или в одиночку, в LES Art Resort вы найдете все необходимое для незабываемого отдыха на высшем уровне.