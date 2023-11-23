Сделать конфеты из сыра и покормить телят из бутылочки: познавательный агротуризм для всей семьи

Как делают сыр? Откуда молоко попадает на прилавки магазинов? Получить ответы на эти вопросы можно, отправившись на экскурсию на молочную ферму или сыродельный завод. Вот уже десять лет компания «ЭкоНива» — лидер по производству молока в России организует такие экскурсии. Они позволяют своими глазами увидеть весь процесс производства молочной продукции и заодно продегустировать лучшие ее образцы.

«ЭкоНива» работает по принципу «от поля до прилавка» – то есть контролирует каждый этап производственной цепочки: от выращивания кормов для коров до хранения и упаковки молока и сыра. Поэтому у тех, кто отправляется на экскурсию на фермы и заводы компании, есть уникальная возможность увидеть весь процесс производства целиком. Гости могут выбрать из двух опций: посещение молочной фермы или сыродельного завода. Каждая из программ рассчитана на два часа и включает в себя не только экскурсию, но и дегустацию.

Молочная ферма

Где: Московская, Калужская, Воронежская, Новосибирская области



Посещение молочной фермы начинается с домиков, где обитают новорожденные телята. Здесь можно сфотографироваться с малышами и даже покормить их из бутылочки. А еще – узнать, что за информация записана на их бирках, зачем нужен «телячий» паспорт, чем питаются животные и почему обитают каждый в своем отдельном домике.

Вторая остановка – в загоне, где живут телята постарше. Сюда их переселяют в возрасте трех месяцев, чтобы животные «социализировались» и находили себе друзей. Это важно, потому что хорошее состояние коровы — залог того, что она будет давать много молока. Во дворах со взрослыми коровами можно увидеть, как заботятся о них: автоматические поилки, вентиляторы, песок для отдыха, регулярные спа-процедуры — вот лишь часть того, что обеспечивает комфорт животных.

Пожалуй, самая интересная часть экскурсии – возможность понаблюдать за процессом дойки. Она происходит при помощи установки «Карусель»: специальная вращающаяся платформа разделена на сектора, куда коровы заходят и занимают свои места. Завершают программу дегустация и мастер-классы: можно самому сделать на память деревянный сувенир, приготовить молочный коктейль на велоблендере или пройти лабиринт из соломы.

Экскурсии проходят ежедневно. Стоимость: 500 руб. — взрослые, 350 руб. — дети.



Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (800) 550-57-00, доб. 4.

Сыродельный завод

Где: Воронежская область

Сыродельный завод «ЭкоНивы» в селе Щучьем Воронежской области изначально строился так, чтобы его можно было посетить с экскурсией. Здесь предусмотрели открытую галерею, с которой виден весь процесс производства – находиться в самих цехах посторонним запрещено, это может повлиять на технологический процесс.

Экскурсия начинается с краткого рассказа об истории сыроделия и продолжается наблюдением за каждым из этапов производства сыра: от приемки молока и закладки творожистой массы под пресс до упаковки и хранения сыра.

Одна из самых интересных частей экскурсии – это хранилища, где созревает до 20 000 голов сыра. Уход за ними осуществляет специальный робот: он следит за температурой внутри и ежедневно обрабатывает сырные головы солевым раствором.

В завершение гостям сыродельни предлагается продегустировать производимые здесь сыры, включая премиальные твердые Dürr Classic и Dürr Zeller, и изготовить необычные сырные конфеты и фондю.

Экскурсии проходят каждый день, кроме понедельника, в 10:00 и 13:00. Стоимость: 400 руб. – взрослые, 300 руб. — дети. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (800) 550-57-00, доб. 4.

Что еще

Помимо экскурсий, на фермах и заводах «ЭкоНивы» регулярно проходят тематические мероприятия. К примеру, в Новогодние праздники гостей молочных ферм будет ждать квест «В поисках мощи Дракона», мастер-класс по созданию открытки с символом года и другие развлечения.

А гости сыродельного завода попадут на необычную новогоднюю экскурсию, примут участие в «сыроводе» вокруг елки, приготовят сырное фондю по фирменному рецепту и получат памятные подарки.