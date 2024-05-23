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Семейный фестиваль искусства «Архстояние Детское» отмечает юбилей. Чего ждать?

Фото: Пресс-служба фестиваля «Архстояние Детское»

Архивный снимок

Летний фестиваль «Архстояние Детское» – это выходные на природе всей семьей и возможность познакомить детей (и взрослых) с искусством в понятной и близкой форме, а заодно сделать арт-объекты частью своей реальности – в них можно будет жить, с ними можно будет играть, их можно будет создавать самим.

В этом году фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское» – юный и более игривый отпрыск фестиваля «Архстояние» – отмечает десятилетие. Тема фестиваля под стать поводу – «С Днем рождения!»

Хедлайнером арт-программы станет художник Ростан Тавасиев. Специально для арт-парка Никола-Ленивец, где ежегодно проходит фестиваль, он создаст арт-объект «Радость» — большую коробку, заполненную игрушками. Игрушек будет так много, что они неизбежно будут рассыпаны вокруг тоже — и с каждой, как обещают кураторы фестиваля, можно будет поиграть. Объект создадут в соавторстве с мастерской Никола-Ленивецких промыслов из натуральных материалов, что традиционно для парка.

Кто такой Ростан Тавасиев?

Это художник, который использует в своём творчестве живопись, графику и инсталляцию. Является создателем авторской техники «бегемотопись» – для создания работ используются мягкие игрушки. Ростан активно развивает концепцию искусства как игры.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Архстояние Детское»
Архивное фото

Главный подарок фестивалю в этом году подарят сами гости. Организаторы фестиваля попросили всех желающих принять участие в открытом конкурсе на создание нового арт-объекта – и получили 500 заявок со всей страны. Победителем стала 3-летняя Нина Королева, которой помогал папа – теперь им отправят приглашение на фестиваль.

Объект Нины «Гербариум» — это дом цветов, трав и деревьев, растущих в Никола-Ленивце. Зайдя внутрь, можно будет попасть в необычное пространство света, проникающего сквозь причудливые формы растений. Проект тоже будет реализован на «Архстоянии Детском» в этом году.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Архстояние Детское»
Фото: Пресс-служба фестиваля «Архстояние Детское»
Фото: Пресс-служба фестиваля «Архстояние Детское»

Архивное фото

Программа «Архстояния Детского» в этом году включает множество приключений для участников всех возрастов: новые арт-объекты, мастерская от главных музеев и культурных центров Москвы, театральные постановки и перформансы, концерты, карнавал у «Ротонды» и традиционное яркое шествие, а также мультики под открытым небом и посиделки у костра. 

Фестиваль «Архстояние Детское»: что нужно знать

Когда? 28-30 июня 2024 года 

Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область 

Сколько? Стоимость билета – 6000 руб., групповой билет на троих – 12500 руб., дети до пяти лет – 1000 руб.

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