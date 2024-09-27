Семья пропавшей на Бали россиянки пообещала награду за ее нахождение

Туристка исчезла, когда в одиночку поднималась на вулкан.

Семья пропавшей на Бали россиянки Александры Мордовиной пообещала награду за ее нахождение. Близкие готовы выплатить 100 тысяч рублей за информацию о девушке, пишет Telegram-канал SHOT.

По словам родственников, официальные поиски Александры завершены – безрезультатно. Сейчас ее ищет только группа волонтеров, которые осматривают территорию вулкана с помощью дронов. Также семье россиянки удалось привлечь местных охотников, которые знают окрестности. Им платят по тысяче долларов (92 000 рублей) за каждые пять дней поисков, но найти девушку пока не удается.

Волонтеры надеются, что у девушки есть шансы выжить. Если она заблудилась в джунглях, а не упала со скал и разбилась, то может какое-то время протянуть на воде. В лесу немного диких животных, только кабаны и обезьяны.

Дизайнер Александра Мордовина пропала на Бали 30 августа. Она поехала в одиночку на активный вулкан Риджани (второй по высоте пик в Индонези, высота — 3700 метров) и не вернулась домой. Девушка не зарегистрировалась на маршруте и шла одна, без гида, что запрещено — дорога на вулкан сложная и идет через дикие джунгли.

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