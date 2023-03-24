Семья россиян потерялась в Таиланде и два дня бродила по джунглям

Путешественников спасли полицейские.

Семья из России потерялась на острове Пхукет в Таиланде и два дня блуждала среди джунглей. К счастью, пару заметили местные полицейские и спасли ее, сообщает Phuket News.

Супруги отправились погулять на лесистый мыс между пляжами Найтон и Най-Янг, где постоянно теряются туристы. Пара не стала исключением: несмотря на то, что их телефоны показывали геолокацию, россияне не смогли выбраться самостоятельно. Когда в джунглях стемнело, они совсем перестали ориентироваться, потому семье пришлось остаться там ночевать.

О пропаже россиян в туристическую полицию сообщил директор национального парка Сиринат Сорасак Рананан. Ее сотрудники вместе с работниками парка и местными жителями выдвинулись на поиски: пару нашли возле скал в районе Кхао Сай Кху. У одного из путешественников была травма ноги, а второй отделался ссадинами.

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Сейчас россияне в полной безопасности: им оказали первую помощь и на всякий случай отвезли в больницу, рассказал журналистам Рананан.

Ранее сообщалось, что пятеро россиян привезли из Таиланда Лихорадку Денге. Всех их покусали зараженные комары.