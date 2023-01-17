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№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

№ 4

Декабрь/2022

Russian Traveler 04/2022

Семью россиян с детьми забыли на острове посреди океана

Фото: Unsplash

В Таиланде водитель катера забыл вернуться за группой туристов.

В Таиланде семью россиян с двумя детьми забыли на острове посреди океана. Водитель катера отвез туристов на экскурсию и не вернулся за ними, пишет Thaiger.

В прошлые выходные семья из четырех российских туристов арендовала катер, чтобы отправиться на остров Ко Сак. Водитель судна высадил клиентов на берег и уехал, а потом забыл вернуться к назначенному времени — на телефонные звонки он не отвечал.

Когда зашло солнце, и на острове стало темнеть, путешественники начали паниковать. К счастью, их заметил местный житель и вызвал туристическую полицию. Сотрудники вместе со спасателями приехали на остров около 8 часов вечера и забрали семью в Паттайю.

Подполковник полиции Пичай Кхеавплуанг заверил,что власти найдут забывчивого оператора катера и призовут его к ответственности.

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