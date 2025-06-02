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Сербия планирует увеличить число авиарейсов в Россию

Сербия планирует увеличить число авиарейсов в Россию

Белград, Сербия

Об этом рассказал посол республики в Москве Момчило Бабич.

Сербия намерена увеличить число авиарейсов в Россию. Об этом рассказал «Известиям» посол республики в Москве Момчило Бабич.

Он пояснил, что в Белград приезжают «сотни тысяч русских». Поэтому, несмотря на постоянное давление Запада, в стране ведется работа над запуском новых рейсов.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавил, что спрос на путешествия в Сербию есть и у классических туристов, и у деловых туристов: в прошлом году там побывало более 185 000 человек. Потенциал путешествий россиян в Сербию может быть гораздо больше при условии регулярного авиасообщения.

После начала СВО Евросоюз запретил полеты российских авиакомпаний над своей территорией. Сербия оставила свое небо открытым, однако из-за запретов со стороны других европейских стран компании из РФ выполнять рейсы в республику не могут. Поэтому полеты осуществляются только компанией Air Serbia.

Сейчас только между Москвой и Белградом летают три рейса в день, стоимость билетов составляет порядка 70-90 тысяч рублей в обе стороны. Также есть рейсы в Казань и Сочи, но они выполняются лишь в определенные даты.

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