Серфинг: что нужно знать новичкам

Опытные покорители волн знают, что серфинг — это не просто спорт, а образ жизни, который требует самоотдачи и стремления к совершенству. Чтобы добиться серьезных успехов, важно понимать, что умение держать равновесие на доске — далеко не все. Вместе с Никитой Авдеевым, амбассадором бренда Termit, рассказываем о пяти основных моментах, которые стоит знать начинающим.

Учиться – важно

Серфинг требует высокого уровня физической подготовки. Чтобы успешно оседлать волну, необходимо развить мышцы кора, рук и ног. Важно уделять внимание кардиотренировкам – они способствуют улучшению общей выносливости. А упражнения на растяжку помогут улучшить гибкость и баланс, что также критично для серфера.

При этом в процессе обучения лучше довериться профессионалу. В серфинге очень важно изначально получить правильную базу, потому что переучиваться и исправлять ошибки потом гораздо сложнее, особенно если спортсмен уже привык к неправильной технике.

Сила настоящих волн

Чтобы научиться серфингу, нужно кататься на настоящей волне.

Можно опробовать серфскейт в рампе или пуле, кататься за катером или на флоуборде. Но по-настоящему понять, что такое серфинг, можно только в открытой воде. Искусственные волны помогут отработать технику движений, но спорт – это больше, чем балансирование на доске. Понимание океана — ключевой навык для любого серфера. Поиск нужной волны, способность предсказать ее поведение, пробивание через прибой и позиционирование на лайнапе (месте старта) — это самые важные и сложные части серфинга.

При этом люди часто думают, что за качественным опытом неофбходимо лететь в тропические страны. На самом деле места, где можно попробовать серфинг, есть и в России: например, это Санкт-Петербург, Калининград, Камчатка, Сахалин, Владивосток.

Камчатские серферы на Халактырском поляже Фото: Андрей Белавин / фотохостинг Russian Traveler

Снаряжение – львиная доля успеха

Выбор правильной доски играет важную роль. Всего можно выделить пять основных видов досок. Решение о покупке зависит в первую очередь от целей серфинга и предпочтительного стиля.

Лонгборды – доски от девяти футов, часто используемые на небольших волнах для длинных ритмичных маневров и скольжения на носу.

Гибриды, или Mid Length, — доски от пяти до девяти футов, позволяющие кататься в разных стилях и на волнах различной величины.

Шортборды — до 6,5 футов, подойдут тем, кто ценит радикальность и сложность маневров. Чаще других применяются в соревновательном серфинге.

Ганы — доски для больших волн.

Софт-топы — большие учебные доски, которые подойдут новичкам. Они обшиты мягким покрытием и очень устойчивы, что облегчает освоение техники.

Чем больше различных досок удастся попробовать перед покупкой, тем лучше — все возможные варианты есть, например, у австралийского бренда DMS. Это позволит принять взвешенное решение и определиться со своими предпочтениями по стилю. С развитием навыков доски стоит менять, чтобы они соответствовали прогрессу: сначала перейти от софт-топов к лонгбордам, а затем идти в сторону уменьшения длины.

Фото: Unsplash

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Не меньшее внимание стоит уделить экипировке. Зимой комплект одежды выглядит так: хороший гидрокостюм, гидроботинки, гидрошлем и животный жир (или вазелин) для лица. Сама доска должна быть с плавниками и лишем – он поможет выбраться из воды в экстренной ситуации. Не стоит забывать и про защиту от солнца — даже зимой можно получить солнечный ожог.

В теплое время года всё проще: шорты, футболка или рашгард для защиты от солнца — например, от Termit. Также понадобится солнцезащитный крем и доска с плавниками, лишем и ваксом — последний предотвращает излишнее скольжение.

Опытные серферы обычно берут с собой на сессию еще и запасной лиш, несколько кусочков вакса, полотенце. А для удобства носки и хранения используют водонепроницаемую сумку или рюкзак.

Фото: Unsplash

Безопасность прежде вссего

Как и любой активный вид спорта, серфинг может быть сопряжен с травмами. Чтобы их избежать, достаточно следовать простым советам:

Закрывать голову руками при падении — даже в воде;

Закрывать голову руками при выныривании — и сразу оценивать обстановку вокруг;

Не ставить доску между собой и волной;

Не спрыгивать с доски «солдатиком»;

Не наматывать лиш на пальцы;

Держаться в стороне от других людей;

Соблюдать серферский этикет (тренер обязательно расскажет о нем во время первых занятий).

Кроме того, важно грамотно оценивать свои силы и четко анализировать данные о новой волне. Недостаточно просто спросить у одного человека (исключение — если речь о тренере), лучше узнать мнение нескольких серферов и минимум полчаса, а лучше час, наблюдать за океаном, местом входа и выхода.

Серфинг в Крыму Фото: Алексей Сорпов / фотохостинг Russian Traveler

Влиться в сообщество

Катание на доске — не только физическое испытание, но и психологическое. Справляться с падениями, длинными периодами без прогресса и непредсказуемыми условиями в океане — все это требует устойчивости и целеустремленности. А кроме того, поддержки единомышленников.

Если вы отправляетесь в новое место, обязательно спросите совет у опытных серферов, при выборе тренера пообщайтесь с его учениками. Серфинг — это целая культура, которая стоит погружения. Уважение к другим серферам, соблюдение этикета на воде и понимание традиций помогут интегрироваться в сообщество и получить ценный опыт.

Серферы в Португалии Фото: Nikita / фотохостинг Russian Traveler

Становление профессиональным серфером (и даже серфером-любителем) – это увлекательное, но сложное путешествие. Важно не пренебрегать вопросами безопасности и выбором качественной экипировки, а также прислушиваться к мнению и советам сообщества — в случае с серфингом его роль на пути к успеху особенно велика. Не забывайте, что каждый великий серфер когда-то был новичком, и главное — не бояться воды и постоянно стремиться к новым вершинам!