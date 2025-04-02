Север становится популярнее у корпоративных туристов

Согласно данным, предоставленным «Известиями» и сервисами бронирования, северные территории России, включая Мурманск, становятся все более популярными для корпоративных выездных мероприятий.

Аналитики профессионального сообщества MICE Excellence подсчитали, что примерно 4,6% всех запросов в сфере делового туризма приходится на Мурманск и район озера Байкал. Специалисты подчеркивают растущую тенденцию: бизнес-туристы всё чаще выбирают Мурманск вместо традиционных локаций вроде Краснодарского края и Сочи, которые раньше доминировали на рынке корпоративных мероприятий.

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После периода снижения активности в 2022 году, компании возобновляют вложения в корпоративные мероприятия, отраслевые форумы и выездные конференции. Как отмечает Елена Боровая, руководитель Corporate Travel, в интервью РБК, стратегически мыслящие организации теперь заблаговременно планируют финансирование как внутренних, так и внешних деловых событий. По словам эксперта, такие расходы перестали быть единовременными и трансформировались в долгосрочные инвестиции для компаний, нацеленных на рост.