авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Северная Корея открыла границы для туристов

Северная Корея открыла границы для туристов

Пхеньян

Для этого в стране создали особую экономическую зону.

Северная Корея открыла особую экономическую зону для иностранных туристов. Территория, получившая название «Расон», находится на северо-востоке страны, сообщает китайский туроператор Young Pioneer Tours.

Одна из самых закрытых стран мира официально открыла границы для туристов с 16 января. Как отметил туроператор, свободная зона официально открыта для посещения иностранцами и туда уже можно забронировать тур. Ожидается, что первыми гостями станут китайские туристы.

При этом нововведение не коснется граждан Соединенных Штатов и Южной Кореи — им въезд в КНДР запрещен.

Ранее сообщалось, что Северная Корея становится все более популярной у россиян. В прошлом году ее через Приморье посетили более 1 500 граждан РФ. Поезд из Тумангана (КНДР) отправляется в поселок Хасан Приморского края трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025