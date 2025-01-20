Северная Корея открыла границы для туристов

Для этого в стране создали особую экономическую зону.

Северная Корея открыла особую экономическую зону для иностранных туристов. Территория, получившая название «Расон», находится на северо-востоке страны, сообщает китайский туроператор Young Pioneer Tours.

Одна из самых закрытых стран мира официально открыла границы для туристов с 16 января. Как отметил туроператор, свободная зона официально открыта для посещения иностранцами и туда уже можно забронировать тур. Ожидается, что первыми гостями станут китайские туристы.

При этом нововведение не коснется граждан Соединенных Штатов и Южной Кореи — им въезд в КНДР запрещен.

Ранее сообщалось, что Северная Корея становится все более популярной у россиян. В прошлом году ее через Приморье посетили более 1 500 граждан РФ. Поезд из Тумангана (КНДР) отправляется в поселок Хасан Приморского края трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

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