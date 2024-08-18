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Северная Корея открывается для туристов

Фото: Unsplash

Пхеньян, Северная Корея

Это произойдет уже в конце года.

Северная Корея в  декабре откроет границы для иностранных туристов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сначала международный туризм возобновят в городе Самджиен, а затем, возможно, и в остальной части страны. Северная Корея была закрыта для иностранцев почти пять лет — с начала пандемии коронавируса. Редкие международные авиарейсы запустили только в прошлом году, а в этом страну посетили несколько групп российских туристов и школьников.

«Закрытая страна готовится вновь открыться для больших групп иностранных туристов после многих лет строгого пограничного контроля из-за COVID», — сказано в публикации.

 Впрочем, туроператоры уточняют, что в страну будут пускать не всех. Туда, к примеру, не смогут попасть туристы из Южной Кореи.

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