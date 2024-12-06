Северное сияние, терем Деда Мороза, лыжи, хайкинг и фестивали: 6 причин посетить Мончегорск и озеро Имандра

Когда ехать на Русский Север, если не зимой! Исследование северных красот рекомендуем продолжать в Мончегорске: маленьком городе в двух часах езды от Мурманска, в центре Кольского полуострова. Город расположен среди горных хребтов Мончетундры и озер, крупнейшее из которых — Имандра. Нетронутая северная природа в нем идеально сочетается с наличием городской инфраструктуры вблизи. В Мончегорске есть все необходимое для отдыха и занятия спортом: горнолыжный комплекс «Лопарьстан», Лапландский заповедник, рестораны северной кухни, отели, зимняя рыбалка с крупным уловом, снегоходные туры, экскурсии с гидом по Заполярью, аренда любого спортивного инвентаря. Расскажем о любимых развлечениях гостей и жителей города зимой.

1 Поход в дикие горы Мончетундры на лыжах, сноуборде или фэтбайке

Для тех, кто устал от очередей на подъемники и толп туристов, есть скитуры – поход в горы вдали от горнолыжных трасс. Мончегорск расположен у подножия гор, поэтому удобно начинать поход прямо из города. Для размеренного путешествия подойдут фэтбайк или снегоступы, а для любителей адреналина — лыжи или сноуборд. Возьмите с собой бинокль: с вершины горы Хиппик открывается вид на территории Лапландского заповедника и есть шанс увидеть стада диких оленей. Чтобы облегчить подъем в гору, можно воспользоваться подъемником горнолыжного комплекса «Лопарьстан». Тут же, на склоне горы, есть ресторан северной кухни, где можно попробовать оленину.

2 Зимняя рыбалка и сноукайтинг на Имандре

Озеро Имандра богато ценными видами лососевых рыб, потому сюда едут со всей Мурманской области за настоящей русской рыбалкой. Зимняя рыбалка – особое удовольствие. Сезон на Имандре начинается с конца ноября начала декабря и длится до середины мая. На озере ловят сига, окуня, налима, корюшку. Летом на Имандре обычно катаются на лодках, яхтах, сап-бордах и катерах. Зимой тоже есть развлечения: сноукайтинг с буксировочным кайтом, снегоходы. Огромное количество эмоций, драйва и экстрима.

3 Насыщенная фестивальная жизнь Imandra Fest

Мончегорск стал популярным по всей России благодаря Imandra Fest, в рамках которого проводится более 17 мероприятий в год. Зимой это — массовые лыжные соревнования, народные гуляния с колоритом Арктики на городском катке под открытым небом “Любовь — это Имандра”. А также зимний фестиваль “Зимандра”, вдохновленный Арктикой и ее явлениями: мастер-классы по игре на ледяных музыкальных инструментах, по рисованию светом, выдуванию ледяных шаров, зимняя рыбалка, чемпионат по юкигассену, игры саамов и многие другие зимние развлечения.

Реклама

4 Снегоходные туры по Заполярью и северное сияние

Мончегорск – это настоящая зимняя сказка. Огромные сугробы, вековые сосны и ели, замерзшие озера, дикая северная тайга и экотропы Лапландского заповедника. В городе можно забронировать полярное путешествие с гидом. А если все звезды сложатся — закончится оно красками северного сияния, которое можно увидеть в регионе с августа по апрель.

5 Экотропы Лапландского заповедника и терем Деда Мороза

Лапландский заповедник – одна из крупнейших охраняемых территорий в Европе. Он был создан для сохранения популяции дикого северного оленя. Зимой здесь можно прогуляться по экотропам и встретить мелких обитателей заповедника. А если вы путешествуете с детьми, обязательно посетите терем Деда Мороза на берегу Чунозера в Лапландском заповеднике. Говорят, зимой лапландский Дед Мороз любит кататься на лыжах, ходить на снегоступах и встречать гостей. А больше всего он любит забавлять детей и взрослых: играть, сочинять загадки, вести душевные беседы и, конечно, исполнять самые заветные желания.

6 Северная кухня: рыба, морепродукты, оленина

Местная кухня состоит из обилия рыбы, морепродуктов, оленины и северных ягод. Из этих богатств Севера готовят супы, стейки, пельмени, пироги, салаты, мороженое, варенье, настойки и даже чипсы. Сугудай из рыб Баренцева моря, лапландская уха, гребешки и крабы, пельмени из оленины, мороженое с морошкой, варенье из ягеля, чипсы из мха — после Мончегорска вы станете фанатом северной кухни!

Как добраться: быстрее всего доехать до Мончегорска можно из Мурманска, всего 2 часа на автомобиле или общественном транспорте. Подробная информация о маршрутах на сайте Visit.Imandra.

Как получить скидку: в городе действует бесплатная электронная Карта Гостя, которая действует во многих заведениях города (отели, рестораны, экскурсии, культурная программа, аренда спортивного инвентаря). Оформление займет меньше минуты.

Где остановиться: отели «Металлург», «Sever Inn», гостиница «Лапландия», хостелы и апартаменты.

Приятного покорения Севера!