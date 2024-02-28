Севилья начнет брать плату за доступ к некоторым достопримечательностям

Очередной европейский город предпринимает меры в борьбе с вредом от массового туризма.

Туристам, посещающим южно-испанский город Севилья, возможно, вскоре придется заплатить за посещение площади Плаза-де-Эспана, заявили в мэрии. Это решение принято в рамках планов по контролю туристической перегрузки в общественных открытых пространствах.

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«Мы планируем закрыть площадь Испании и поручить туристам финансировать ее сохранение и обеспечивать ее безопасность», – Хосе Луис Санс, мэр Севильи.

При этом Санс дал понять, что местным жителям по-прежнему будет разрешен свободный доступ к площади.

Площадь, представляющая собой полукруглое дворцовое сооружение в нео-мавританском стиле, обрамленное высокими башнями с обоих концов и четырьмя мостами через ров, является частью комплекса, построенного для Иберо-Американской выставки 1929 года и призванного отразить испанский дух в своей архитектуре и изразцовых украшениях.

Ежедневно достопримечательность посещают тысячи людей со всего мира, в конных экипажах или пешком.

Это сооружение служило местом съемок фильма 1999 года «Скрытая угроза» из франшизы «Звездные войны», а также является центром культурной жизни Севильи – здесь проходят концерты, спектакли и показы мод.

С более чем тремя миллионами туристов в год и населением в 700 000 человек, Севилья является третьим по посещаемости городом в Испании, которая, в свою очередь, является одной из самых посещаемых стран в мире, где туризм составляет 13% ВВП.