Шенгенская виза подорожает в июне

Она будет стоить 90 евро.

С 11 июня шенгенская виза подорожает на 12%. Теперь ее стоимость для взрослых будет составлять 90 евро (8840 рублей), а для детей от шести до 12 лет — 45 евро (4420 рублей), пишет АТОР.

Это связано с тем, что Европейская комиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы (визы типа C) из-за инфляции. Повышение цен затронет не только россиян, но и туристов по всему миру.

При этом в Еврокомиссии считают, что визовые сборы для Шенгенской зоны все еще остаются относительно низкими. Так, например, виза в США стоит 185 долларов (16 705 рублей по текущему курсу), а в Великобританию — от 115 фунтов стерлингов (134 евро, 13 163 рубля).

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В 2023 году за «шенгеном» чаще всего обращались граждане Китая (1 100 000 человек). Россия вошла в топ-5 стран, от нее поступило 520 000 запросов.