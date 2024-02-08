Шенгенская виза в этом году может подорожать

Европейская комиссия предложила увеличить базовый сбор за шенгенскую визу на 12%.

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Европейская Комиссия (ЕК) выступила с инициативой по пересмотру суммы сборов за шенгенскую визу. Предлагается повысить базовую плату за получение визы с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей. В представленном проекте Еврокомиссия также предложила еще больше повысить пошлину для тех стран, которые, как считается, не готовы сотрудничать с Евросоюзом по возвращению своих граждан, выдворяемых из стран ЕС за незаконную миграцию и нарушения визового режима.

Если Совет ЕС решит, что существует «недостаточное сотрудничество по реадмиссии» с третьей страной, то стоимость шенгенской визы для граждан этой страны вырастет с 120-160 евро до 135-180 евро. Таким образом, если инициатива Еврокомиссии будет одобрена, россияне будут платить за оформление визы вместо нынешних 120 евро (визовый сбор 80 евро и сервисный сбор 40 евро) уже 135 евро.

Каждые три года Комиссии ЕС поручается оценить, необходимо ли пересмотреть визовые сборы, учитывая «объективные критерии», такие как уровень инфляции в ЕС и средние зарплаты государственных служащих. По мнению Еврокомиссии, в этом году такие критерии есть, поэтому из-за уровня инфляции в ЕС пересмотр сборов назрел.

Если инициатива по повышению визовых сборов получит поддержку граждан ЕС, Комиссия может принять постановление, которое вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза. Таким образом, сборы за оформление шенгена могут повыситься еще до начала летнего сезона 2024 года.