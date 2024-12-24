Шоу с животными

В «Москвариуме» показали сказочное шоу «Кощей».

В «Москвариуме» показали сказочное шоу «Кощей». На большой водной сцене появились знакомые каждому с детства герои – Кощей, Баба Яга, Снегурочка и Дед Мороз. Представление идет все новогодние праздники и продлится до 12 января.

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Актёры показали современную сказку с элементами иммерсивного театра и цирковыми трюками. Специально для постановки было подготовлено более 300 авторских костюмов и масок, которые позволят зрителям полностью погрузиться в атмосферу магического мира героев.

Еще одна особенность шоу – уникальные спецэффекты, которые возможны только на водной сцене. Среди них – водный занавес, танцующие фонтаны, сочетание акробатических элементов с выступлениями на воде.

«Новая постановка – это новогодняя история про молодого Кощея, который учится в школе злодеев. Он не знает, что такое праздники, и целыми днями занимается мелкими пакостями. Но однажды совершенные плохие поступки выходят ему боком. Это приводит к целой череде испытаний, которые заставят его изменить свою жизнь и понять, что такое настоящая дружба», – поделился генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

В новом шоу выступили более 100 профессиональных артистов: акробатов, воздушных гимнастов и синхронисток, а актёры мюзиклов порадуют зрителей живым вокалом. Участниками новой постановки также стали и любимые зрителями морские животные - обитатели «Москвариума».