Шри-Ланка сняла ограничения на въезд для россиян

Теперь туристам не требуется предъявлять сертификат о вакцинации при пересечении границы.
Шри-Ланка с 7 декабря сняла все ковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян. Об этом сообщает Sri Lanka Mirror со ссылкой на распоряжение Министерства здравоохранения страны.
В заявлении, подписанном генеральным директором службы здравоохранения, говорится, что отныне прибывающим в азиатскую страну туристам не требуется предъявлять сертификат о вакцинации при пересечении границы.
Кроме того, путешественникам больше не нужно делать ПЦР-тест на коронавирус. Но, если после въезда в республику иностранец заразится COVID-19, он должен пройти недельный карантин за свой счет.
В декабре Шри-Ланка попала в топ-3 самых популярных направлений для зимовки у россиян. Также в рейтинге оказались Индия и Таиланд, говорится в исследовании сервиса Ostrovok.ru. На Шри-Ланку и Индию за последнее время спрос вырос вдвое.
Индия отменила ограничения на въезд для россиян
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