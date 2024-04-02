Шри-Ланка собиралась брать визовый сбор с россиян, но не стала

Многим показалось, что это первоапрельская шутка.

Туристы, кому в ближайшие дни предстояло лететь на Шри-Ланку, столкнулись с неожиданной проблемой. Они пытаются доподлинно выяснить, а действительно ли, как и обещали, отменили тот самый бесплатный въезд в страну, который действовал 4 месяца. Ранее власти островного государства в Южной Азии обещали, что с 1 апреля снова придется заплатить 60 долларов за визу по прилете, а 50 – за электронный документ, оформленный перед поездкой заранее.

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«Сегодня въезжали. Ушли с границы вдвоем довольные со 120 баксами в руках. Хотя мы активно предлагали оплатить визу, так как начитались перед поездкой. Те, кто оформлял электронную визу в марте, сегодня также продолжают въезжать на остров бесплатно. Более того, система не предлагает оплатить деньги тем, кто уже 1 апреля подавался на онлайн-визу с более поздними датами въезда», – пишут туристы в телеграм-каналах, посвященных путешествиям на Шри-Ланку.

Тем не менее о планах продлить безвиз ланкийские власти не сообщали. Более того, некоторые российские туроператорские компании дополнительно общались с ними, чтобы выбить особые условия для своих клиентов: «По соглашению с правительством Шри-Ланки все наши туристы продолжат бесплатно въезжать в страну после вступления правил в силу. Это эксклюзивная договоренность, которой удалось добиться нашей компании», – говорит гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин