Шри-Ланка ввела бесплатные визы для российских туристов – на пять месяцев

Правительство Шри-Ланки приняло решение отменить плату за визы для граждан России и еще шести стран до 31 марта 2024 года.

«Правительство одобрило выдачу бесплатных виз гражданам Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда. Это решение вступает в силу немедленно и в качестве пилотного проекта будет действовать до 31 марта», – говорится в заявлении министра иностранных дел страны Али Сабри.

Кроме того, правительство также предложило в ближайшем будущем ввести систему электронных билетов для большинства туристических объектов Шри-Ланки.

Эти шаги направлены на привлечение большего числа иностранных туристов на Шри-Ланку. Как ранее сообщали в Минтуризма страны, перед ним стоит задача увеличить турпоток до 5 миллионов прибытий в год.

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В 2022 году на Шри-Ланке побывало около 80 тысяч российских туристов. Это 25% от общего иностранного турпотока для страны. С января по август российский турпоток составил 50 тысяч человек.