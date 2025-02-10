«Шторм меня вымотал»: 73-летний Конюхов поборол стихию в Южной Атлантике

Российский путешественник отправился на вёсельной лодке в Западную Австралию и столкнулся с мощным штормом.

6 февраля в Южной Атлантике состоялась историческая встреча лодки «Акрос» Фёдора Конюхова и научного-экспедиционного судна «Академик Фёдоров». Экипажу удалось запечатлеть 73-летнего путешественника во власти стихии после нескольких недель непрекращающихся штормов – уставшего, но всё ещё полного оптимизма.

«У меня всё хорошо, я 63-й день в океане», – отчитался Конюхов во время сеанса радиосвязи между двумя судами. — «Немного этот шторм меня потрепал, перевороты были. Спутниковый телефон отказал, а так всё нормально».

«Меня этот шторм вымотал», - Фёдор Конюхов.

Фото: Фёдор Конюхов / Telegrаm-канал

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Российский путешественник продолжает свой долгий и сложный путь к мысу Люин в Западной Австралии – это второй этап одиночного кругосветного путешествия Конюхова в Южном океане, предыдущий он завершил в мае 2019 года. 5 декабря 2024 года россиянин стартовал от мыса Горн в Чили: впереди его ожидало 18 тысяч километров пути.

В конце января Конюхов столкнулся в Южной Атлантике с интенсивными штормами, волны достигали до 8 метров в высоту. Лодку 73-летнего путешественника перевернуло более 20 раз, но он выжил несмотря на частичные повреждения судна, включавшие разрушение ветроуказателя.

На сегодняшний день пик шторма миновал. Вечером 9 февраля Фёдор Конюхов пересек долготу мыса Доброй Надежды и сейчас находится на пути к Индийскому океану – его граница начинается от мыса Игольный.

Встреча Конюхова с экипажем НЭС «Академик Фёдоров» не была случайной – успешное сближение судов состоялось благодаря слаженной работе команд экспедиционного штаба Фёдора Конюхова и экипажа судна «Академик Фёдоров» под руководством капитана Юрия Владимировича Амосова. Фёдор Конюхов поблагодарил членов экипажа за моральную поддержку — он впервые услышал русскую речь более чем за два месяца пути, и это его очень подбодрило. Россиянин сказал, что готов продолжить свой нелёгкий путь до Австралии. Сейчас идёт 67-й день его одиночного путешествия.