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«Шторм века» обрушил цены на путевки в Сочи

Фото: Дмитрий Купрацевич / Russian Traveler / Вконтакте

Шторм в Сочи, фото 2015 года

В некоторых случаях их стоимость снизилась в два раза.

Турфирмы в России стали продавать горячие путевки в Сочи по сниженным ценам после «шторма века» в Краснодарском крае и Крыму. Некоторые туры уходят практически за бесценок: к примеру, в Тюмени турфирмы предложили поездку в Сочи за 20 тысяч рублей на человека — в два раза ниже ее обычной средней стоимости.

При этом в сумму входит авиаперелет туда и обратно, проживание в отеле «две звезды» с питанием в течение шести дней и топливный сбор. Вылет по такой горячей путевке возможен как 1, так и 15 декабря.

Мощный ураган с порывами ветра до 40 м/с и высотой волн до девяти метров накрыл Крым и Краснодарский край 26 ноября. Разгул стихии в регионе назвали самым сильным за всю историю метеорологических наблюдений. При этом, по словам климатолога Алексея Кокорина, до конца столетия «шторм века» может повториться еще несколько раз — опасные метеорологические явления учащаются из-за глобального потепления.

Между тем в начале года в Сочи зафиксировали отголоски в виде небольших толчков после землетрясения в Турции — их сила по ощущениям составляла не более трех баллов.

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