Скандал: россияне сняли номер в элитном отеле в Турции. И получили вид на стройку

Администрация отказалась бесплатно переселять молодоженов в другой номер.

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Российские туристы пожаловались на условия проживания в пятизвездочном отеле Swandor Hotels & Resorts Kemer в Турции. Вместо обещанного комфортного отдыха молодожены обнаружили номер с видом на строительную площадку и трактор.

Несмотря на недовольство отдыхающих, администрация отказалась бесплатно переселять пару в другой номер, предложив улучшение условий лишь за дополнительную плату — около четырех тысяч рублей ежедневно.

По мнению туристов, отель намеренно зарабатывает на подобной ситуации, вынуждая гостей доплачивать за приемлемые условия.

Ранее сообщалось, что в Турции решили сократить число отелей, работающих по системе «все включено», из-за недоеденной еды.