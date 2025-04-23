авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Скандал: россияне сняли номер в элитном отеле в Турции. И получили вид на стройку

Скандал: россияне сняли номер в элитном отеле в Турции. И получили вид на стройку

Администрация отказалась бесплатно переселять молодоженов в другой номер.

Российские туристы пожаловались на условия проживания в пятизвездочном отеле Swandor Hotels & Resorts Kemer в Турции. Вместо обещанного комфортного отдыха молодожены обнаружили номер с видом на строительную площадку и трактор.

Несмотря на недовольство отдыхающих, администрация отказалась бесплатно переселять пару в другой номер, предложив улучшение условий лишь за дополнительную плату — около четырех тысяч рублей ежедневно.

По мнению туристов, отель намеренно зарабатывает на подобной ситуации, вынуждая гостей доплачивать за приемлемые условия.

Ранее сообщалось, что в Турции решили сократить число отелей, работающих по системе «все включено», из-за недоеденной еды.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025