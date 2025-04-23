Скандал: россияне сняли номер в элитном отеле в Турции. И получили вид на стройку

Администрация отказалась бесплатно переселять молодоженов в другой номер.
Российские туристы пожаловались на условия проживания в пятизвездочном отеле Swandor Hotels & Resorts Kemer в Турции. Вместо обещанного комфортного отдыха молодожены обнаружили номер с видом на строительную площадку и трактор.
Несмотря на недовольство отдыхающих, администрация отказалась бесплатно переселять пару в другой номер, предложив улучшение условий лишь за дополнительную плату — около четырех тысяч рублей ежедневно.
По мнению туристов, отель намеренно зарабатывает на подобной ситуации, вынуждая гостей доплачивать за приемлемые условия.
Ранее сообщалось, что в Турции решили сократить число отелей, работающих по системе «все включено», из-за недоеденной еды.
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